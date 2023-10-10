10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İstihdam artıyor işsizlik azalıyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

İstihdam artıyor işsizlik azalıyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.10.2023
ABONE OL
İstihdam artıyor işsizlik azalıyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Son dakika haberine göre Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA