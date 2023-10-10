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Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?

"Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Ekim ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, Ekim ayında ne zaman yatacağı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek. İşte konu hakkında detaylar...

EKİM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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