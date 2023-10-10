"Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, Ekim ayında ne zaman yatacağı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek. İşte konu hakkında detaylar...