09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den Doğu Avrupa ülkelerine ucuz bilet kampanyası

THY'den Doğu Avrupa ülkelerine ucuz bilet kampanyası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.10.2023
ABONE OL
THY’den Doğu Avrupa ülkelerine ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa'da birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunduğunu duyurdu. Buna göre sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 9 - 19 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Köstence'ye 119 dolar, Batum'a 129 dolar, Tiflis, Varna, Bükreş ve Cluj'a 139 dolar, Sofya'ya 149 dolar, Prag ve Budapeşte'ye 159 dolar, Krakow, Kişinev ve Riga'ya 169 dolar, Tallinn, Vilnius, Gence ve Nahcivan'a 179 dolar, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA