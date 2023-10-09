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Son dakika! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Emlak sektöründe manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza kesildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Son dakika! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Emlak sektöründe manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon lira ceza kesildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakanlık, "Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildi denetimler artarak devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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