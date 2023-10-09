Kabine toplantısında alınan kararlar son dakika! 9 Ekim Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Emekliye zam var mı, 29 Ekim ikramiyesi son durum ne?
Kabine saat 16:53'da Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. 9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıkladı. Gündemde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren İsrail-Filistin gerginliği, emekli maaşlarında yapılması beklenen iyileştirme ve 29 Ekim ikramiyesi yer alıyor.
9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı, Türkiye'nin önemli gündem maddelerini ele almak üzere Başkan Erdoğan'ın liderliğinde saat 16:53'te başladı. Toplantının sonuçları ve alınan kararlar, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruldu. Bu açıklamalar, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konular olduğu için büyük bir öneme sahip. Kabine toplantısında alınan kararlar son dakika...
EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini "Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlemeden muaf tutacağız. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak." şeklinde aktardı.
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"EMEKLİYE MÜJDE VERECEĞİZ"
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Terörle mücadele, bir diğer gündem başlığı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik Bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.
İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ
İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.
26 EYLÜL TARİHLİ KABİNE KARARLARI
26 Eylül'de gerçekleşen son Kabine'de Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.
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