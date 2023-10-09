Kira sorununa kalıcı çözüm! GYODER’den konut krizini bitirecek proje! Mehmet Kalyoncu: Yeni model bir devrim olacak

TÜRKLER'İN OTOMOBİLLE İMTİHANI

Şehirleri yeniden kurgulamak gerektiğini belirten Kalyoncu, şu tespitlerde bulundu: "Herkes aracını evinin önüne çekmek istiyor. Öyle bir yer yok ama. Amerika'da bu tasarım var çünkü Amerika otomobiller için tasarlandı.

Avrupa şehirleri öyle değil, onlar insanlar ve bisikletler için tasarlanmış. Bizimki ikisi de değil. Caddelere sırtımızı çeviren siteler oluşturduk ve caddelerin değeri düştü. Değerli projeler yapmak isterken şehirlerin bütüncül değeri düşürüldü. Şehir değerli olmalı."