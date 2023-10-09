Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi e-Devlet | 9-10-13-14 Ekim 2023 zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
2023 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu maaşlar, engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere veya ailelere yönelik önemli bir destektir. Maaşların ödeme tarihleri genellikle her ayın belirli günlerinde yapılır ve vatandaşlar bu ödemeleri beklerler. "Evde Bakım Maaşı ne zaman yatacak" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detayları...
2023 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler, engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere veya ailelere yönelik önemli bir sosyal destektir. Ancak ödeme tarihleri, yaşadığınız il veya ilçeye göre değişiklik gösterebilir.
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ekim tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ekim ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.
Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.
Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
📌Gelir kriterlerinin uygun olması,
📌Bakıma muhtaçlık kriteri,
📌Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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