Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi e-Devlet | 9-10-13-14 Ekim 2023 zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

2023 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler, engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere veya ailelere yönelik önemli bir sosyal destektir. Ancak ödeme tarihleri, yaşadığınız il veya ilçeye göre değişiklik gösterebilir.

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.