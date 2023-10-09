Sosyal güvenlikte nikah yaşına dikkat! Dul-yetim aylığı ve evlilik-ayrılık haklarına dair merak edilenler

ÜÇ MAAŞ BIRDEN BAĞLANIYOR

Eşinden ayrıldıktan sonra imam nikâhı ile bir başkasıyla evlenenin yetim aylığı ise kesilmiyor. Sosyal güvenlik yasası dul ve yetimleri koruyan ve destek olan önemli uygulamalar içeriyor. Dul ve yetim maaşı bunların başında gelirken, emekli aylığı alan da dahi bu haktan yararlanabiliyor. Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli aylığı alması dul maaşına engel teşkil etmiyor. İster eş olsun ister anne-baba, vefat eden sigortalının 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği önem taşıyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocanın ölümünden sonra dul aylığı alan kadın Emekli Sandığı'ndan emekli olan babanın vefatı sonrası yetim aylığı alabiliyor. Bu durumda 3 maaş birden bağlanmış oluyor. Dul ve yetim aylığı, evlilik ve ayrılıkta sosyal haklar konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

İMAM NİKAHLI EŞTEN DOĞAN ÇOCUK DA YETİM AYLIĞI ALABİLİR Mİ?

Medeni Kanuna göre çocuk ve anne arasında soy bağı doğumla kuruluyor. Evlilik dışında dünyaya gelen çocuklar evlilik içinde doğanla aynı hükme tabi bulunuyor. Soy bağı düzeltilen, babalığı hükme bağlanan çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları bağlanacak aylıktan faydalanabilir.