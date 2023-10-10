Dünyanın gözü Afrika’da! Yükselen yeni kıta

Dünyanın dört bir yanına yayılmış 152 İş Konseyi ile Türkiye'nin ülkeler arası yatırım ve ticaretini artırmak için üstlendiği ticari diplomasi faaliyetlerini sürdüren DEİK, gündemini Afrika'ya odakladı. Ana teması "Sınamalar ve Fırsatlar: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları" olarak belirlenen forumda enerji, altyapı, tarım ve tarımsal sanayi, sağlık, turizm ve dijital pazarlama sektörleri önceliklendirildi. Türkiye ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) En büyük küresel serbest ticaret bölgesi olan Afrika'nın 1.3 milyar nüfuslu ve 3.4 trilyon dolarlık bir serbest ticaret pazarı oluşturması bekleniyor. AfCFTA'nin Afrika içi ticareti yüzde 50 artırması ve dünyaya 76 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor.