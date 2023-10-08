Aile destek ödemesi Eylül 2023 ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?
"Aile destek ödemesi Eylül 2023 ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım, her ay belirli tarihlerde yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş her ay ödemelerin gerçekleştirildiğine dair açıklamalarda bulunuyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Aile destek ödemesi Eylül 2023 ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım, belirli tarihlerde hak sahiplerine yatıyor. İşte detaylar...
2023 EKİM AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ekim ayı ödemelerinin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK!
Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı, 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı.
Söz konusu ödemeden yararlanan hak sahiplerine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
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- Aile destek ödemesi Eylül 2023 ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?
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