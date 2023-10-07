MHR GYO talep toplama işlemi! MHR GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Ekim ayı Halka arz takvimi 2023!

TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından hazırlanan raporlara göre 30.06.2023 tarihi itibariyle MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin TL olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower'ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin TL, Maidan İş ve Yaşam Merkezi'n de yer alan 3 bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin TL olarak belirtildi.