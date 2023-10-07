Malulen emeklilik şartları neler? Hangi hastalıkları kapsıyor?

SAĞLIK SORUNU OLANLAR EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMALI, NEREYE BAŞVURMALI?

Sabah'ta yer alan habere göre; çalışma, kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emekli olunabiliyor. Emeklilik için sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvurulabilir. Geçici malul aylığının kalıcı olması için de bir hastalık nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor. Rapor için sosyal güvenlik merkezine başvurarak yetkili hastanelere sevk talep edilir.

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