Depremzedeler için "Yerinde dönüşüm" projesinin detayları belli oldu! Başvuru nasıl yapılacak? İşte adımlar...
Depremzedelere yerinde yapılacak konutlar için verilecek hibe ve kredi destekleri 250 bin lira artırılarak 750 bin liraya çıkarılırken detaylar da belli oldu. Yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren hangi adımların atılması gerekiyor? Detaylar haberimizde...
Depremzedelere yerinde yapılacak konutlar için verilecek hibe ve kredi desteği artırıldı. Daha önce hükümet evini yaptıracak depremzedelere 500 bin lira hibe, 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı.
750 BİN LİRAYA ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu rakamlar 250 bin TL artırılarak 750 bin TL'ye çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz" dedi.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Hibe yardımı ve krediden faydalanmak isteyen vatandaşların, yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 sene içinde bakanlık tarafından belirlenecek bilgi ve belgelerle e-Devlet üzerinden ya da doğrudan bakanlık müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Öte yandan maliklere en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi verileceği vurgulandı. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi imkânından faydalanılabilecek. Finansman paketinin hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.
FAİZSİZ 10 YIL VADELİ KREDİ
Kredilerin yüzde 10'u peşin ödenecek. Geri kalan kısmı ise projenin ve inşaatın ilerleyişi baz alınarak aşama aşama hesaplara aktarılacak. Krediler, ilk 2 yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak hak sahiplerine sunulacak. Kredilerin geri ödemeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından takip edilecek.
HİBE NASIL ALINACAK?
Hak sahibine sadece bir konut ve bir işyeri için hibe verilecek. Hibe yardımı bakanlık tarafından verilecek. Konut için 750 bin, işyeri için 400 bin TL'lik hibe, ya nakdi ya inşaat malzemesi şeklinde olabilecek. Yapı denetimi, jeolojik etüt raporu veya harita hazırlanması gibi işler içinde bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilecek.
EN FAZLA ÜÇ BAĞIMSIZ BÖLÜM
BİR konut ve bir işyeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem kredi alınabilecek. İnşaat halinde olup orta ve üzeri hasarlı tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredi verilecek. Hasar gören yapıda müşterek mülkiyet varsa yine hisseli olmak üzere sadece bir konut/işyeri için hibe ve en az üç bağımsız bölüm için kredi verilecek.
Başvurular yapım ruhsatı alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bakanlıkça belirlenen belge ve bilgilere istinaden e-devletten ya da il müdürlüklerinden yapılacak.
Hibe yardımının yüzde 10'u peşin, kalanı üç taksitle anlaşılan müteahhide ödenecek.
MİRASÇI DA ALABİLİR
Ölen bir kimsenin yapı üzerindeki hak sahipliği ise mirasçılarına geçecek. Mirasçılar birden fazla ise hep birlikte hak sahibi sayılacak.
UYMAYANA YAPTIRIM VAR
Evini belirlenen kriterlere ve ilgili mevzuata göre yapmayanların kredi ve hibe desteği durdurulacak, yanlışların düzeltilmesi için ise 30 günlük süre verilecek.
KREDİ NASIL ALINACAK
Kredi verilirken hak sahibinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Başvurular yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle e-devlet üzerinden yapılacak. Doğrudan il müdürlüklerine de başvuru olabilecek.
Kredinin yüzde 10'u peşin kalanı su basman seviyesi, taşıyıcı sistem bitimi ve inşaatın tamamlanması olmak üzere üç taksitte anlaşılan müteahhidin banka hesabına aktarılacak.
Kredi 2 yıl ödemesiz toplam 10 yıl vadeyle faizsiz kullandırılacak. Hak sahipleri en fazla üç bölüm için kredi kullanabilecek.
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