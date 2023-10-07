Depremzedeler için "Yerinde dönüşüm" projesinin detayları belli oldu! Başvuru nasıl yapılacak? İşte adımlar...

EN FAZLA ÜÇ BAĞIMSIZ BÖLÜM

BİR konut ve bir işyeri için hibe ve en fazla üç bağımsız bölüm için kredi verilecek. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem kredi alınabilecek. İnşaat halinde olup orta ve üzeri hasarlı tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredi verilecek. Hasar gören yapıda müşterek mülkiyet varsa yine hisseli olmak üzere sadece bir konut/işyeri için hibe ve en az üç bağımsız bölüm için kredi verilecek.

Başvurular yapım ruhsatı alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bakanlıkça belirlenen belge ve bilgilere istinaden e-devletten ya da il müdürlüklerinden yapılacak.

Hibe yardımının yüzde 10'u peşin, kalanı üç taksitle anlaşılan müteahhide ödenecek.

MİRASÇI DA ALABİLİR

Ölen bir kimsenin yapı üzerindeki hak sahipliği ise mirasçılarına geçecek. Mirasçılar birden fazla ise hep birlikte hak sahibi sayılacak.