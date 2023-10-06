1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?
"1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ise ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanması beklenirken, konut da artık bir yatırım aracı olmanın dışında tutulacak. İşte konut kredisi hakkında detaylar...
"1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:
"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.
DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"
1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...
- GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?
- AÖF ders seçimi ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? AÖF ders seçim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı hesaplandı! 13.000 TL kök maaş hesabı çıktı! %50 artışla 7.500 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5 bin lira ikramiye, intibak...
- YKS'de 3. tercih olacak mı, var mı? YKS'de yeni ek yerleştirme yapılacak mı? ÖSYM açıklamalar...
- 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK - Bağkur...
- Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor! 6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
- KYK ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak 2023? KYK ek tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?