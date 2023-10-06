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Son dakika | Depremzedelere kredi ve hibe desteği! Kime ne kadar verilecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Son dakika | Depremzedelere kredi ve hibe desteği! Kime ne kadar verilecek? Resmi Gazete’de yayımlandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek. Bu karar kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Hibe yardımı ise, nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.

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