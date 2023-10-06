Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 6 Ekim 2023 Cuma günkü Resmi Gazete'de Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Bitlis sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
SON DAKİKA | Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Bitlis sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Bitlis sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okul ara tatil hangi tarihte başlayıp bitecek? Kasım ara tatile kaç gün kaldı 2023? MEB tarihi açıkladı!
- 6 Ekim'de ne oldu, önemi nedir? İstanbul kaç yılında kurtarıldı? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılı!
- 2 haftada tartıda -5 garanti! 1 kaşığı iğne ipliğe çeviriyor! İlaçsız zayıflama yöntemi...
- Cuma namazı saati 6 Ekim 2023 | Cuma namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet il il namaz vakitleri...
- CUMA HUTBESİ 6 EKİM 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
- İbn-i Sina rüya reçetesini El Kanun Fi't Tıp kitabında yazdı! Eğer az rüya görüyorsanız...
- Türkiye'de kaç tane Suriyeli var? Türkiye'deki sığınmacı sayısı kaç? Güncel resmi veriler ne söylüyor?
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...
- Sağlıklı, aydınlık, genç bir cildin şifreleri çözüldü! Işıltılı ve sağlıklı bir görünüm meğer bu kadar basitmiş
- AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? AÖF ders seçim takvimi netleşti mi, son gün ayın kaçında?