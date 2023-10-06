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Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 6 Ekim 2023 Cuma günkü Resmi Gazete'de Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Bitlis sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

SON DAKİKA | Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Bitlis sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Bitlis sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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