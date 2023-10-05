Türkiye turizm geliri hedefinde gözünü rekora dikti: 56 milyar dolar

Ülkemizde turizm potansiyeli için olağanüstü imkanlar var. Bunları hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 9 taşınmazımızı, turizm yatırımcılarımızla buluşturarak turizm yatırımlarında bir adım daha ileri geçmiş olacağız.





Bu yıl 56 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var. Bu hedefe emin adımlarla ilerlemekteyiz. 8 aylık rakamlar bu hedeflere ulaşacağımızı göstermekte.