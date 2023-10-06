Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Emekliye 3. bayram ikramiyesi var mı, yok mu?
"Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı vesilesiyle yılda 2 kez ikramiye alan emeklilere, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5000 lira ikramiye verileceği gündemde yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Emekliye 3. bayram ikramiyesi var mı, yok mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 lira ikramiye verileceği, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.
Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.
AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.
Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı'nda 'Şehir Buluşmaları' toplantısında konuştu.
Dağ, 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.
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- Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Emekliye 3. bayram ikramiyesi var mı, yok mu?
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