Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİNİN EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için 2023 yılı büyüme tahmininin de yüzde 1,4'ten 2,4'e çıkarıldığı aktarıldı. Raporda, büyümedeki hızlanmanın savaşın etkilediği Ukrayna ve Orta Asya için tahminlerdeki iyileşmeyi, Türkiye'deki tüketici dayanıklılığını ve Rusya'da askeri ve sosyal transferlere yönelik kamu harcamalarında kaydedilen artış sayesinde beklenenden iyi büyümeyi yansıttığı da ifade edildi.

Raporda, Rusya ve Ukrayna dışarıda tutulduğunda, bölgenin bu yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği, büyümenin COVID-19 salgını öncesi uzun vadeli ortalamalara göre zayıf kaldığı vurgulandı.

Genel olarak, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkelerin yarısında büyümenin bu yıl 2022'ye göre daha yavaş olması veya çok az değişiklik göstermesinin beklendiğine işaret edilen raporda, 2024-25 döneminde, bölgenin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ndeki zayıf büyümenin, yüksek enflasyon, sıkılaşan finansal koşullar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma etkileri sebebiyle büyümenin yıllık yüzde 2,6 olacağının öngörüldüğü bildirildi.