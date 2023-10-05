Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan marketlere çağrı: Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz

Market fiyatları ve gıda sektörü ile ilgili olarak da Gıda Fiyat Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında çalıştığını vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordineli çalışıyoruz. Bu sıkı ve süreli koordineli çalışmalarla gıda ürünlerinde üretim, arz, tüketim, ihracat, ithalat ve stok rakamlarını göz önünde bulundurarak gıda fiyat artışlarını engelleyecek hangi tedbir varsa almaktan çekinmiyoruz. Bu anlamda bakanlık olarak ihracatı mümkün olduğunca artırmayı hedeflememize rağmen gerektiğinde süreli ihracat kısıtlamasına bazı ürünlerde gitmek zorunda kalıyoruz. Burada 85 milyonun uygun fiyatlarda alım yapabilmesini teminen gereken hangi fedakarlık varsa yapıyoruz. O üründe ithalat gerekli olacaksa da yine süreli olarak ithalat da yapmak durumda kalıyoruz. Yeter ki halkımız çok uygun fiyatlarda alışveriş yapabilsin, gıdasından eksik kalmasın. Bu noktada hükümet olarak halkımızın hizmetindeyiz. Ekonomideki tüm sektörlerle istişarelere açığız."