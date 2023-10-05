05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023
ABONE OL
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...

"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. FED faiz kararı, dünya genelindeki yatırımcılar, işletmeler ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Merakla beklenen toplantı tarihi ise belli oldu. İşte, haberin detayları...

Ekim ayı geldi ve küresel finans piyasaları, FED'in faiz kararı için nefesini tuttu. FED faiz kararı, dünya genelinde altın, dolar, petrol fiyatları ve birçok diğer önemli finansal göstergeye yön verebilecek önemli bir etkendir. İşte 2023 Ekim ayında gerçekleşecek olan FED toplantı tarihi...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Ekim ayı FED faiz kararını 1 Kasım saat 21.00'de duyurması bekleniyor.

FED TOPLANTISI HANGİ AYLARDA 2023?

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

ABD SALGIN SONUÇLARIYLA UĞRAŞIYOR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan enflasyon sorunuyla uğraşan ABD ekonomisine yönelik önemli mesajlar geldi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının sonuçlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Toplum ve iş dünyası liderleriyle buluşan Powell "Hala pandeminin diğer tarafını atlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Powell konuşmasında, sağlık alanındaki işgücünün yetersiz olmasına, çocuk bakımı sorunu olduğuna ve diğer risklere dikkat çekti.

Powell, Fed'in sürdürülebilir bir işgücü piyasasını oluşturmak istediğini bunu başarmak için de fiyat istikrarına ihtiyaçları olduğunu belirtti ve "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA