Borsa İstanbul’da endeks günü kayıpla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kaybederek günü 8.333,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 150,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile ulaştırma oldu.