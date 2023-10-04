Son dakika | Eylül ayında cumhuriyet tarihnin ihracat rekoru
Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül ayında dış ticaret yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyon 670 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.
Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:
Bursa'da yoğun toplantılar gerçekleştiriyoruz. Sorulara çözüm ve cevaplar buluyoruz. 2023 yılı dünya ekonomisi için durgun seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında da durgunluk var. Gelişmiş ülkelerde gerileme söz konusu. Ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Büyüme, dış ticaret anlamında olumsuz etkilerini yaşadık, bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız ekonomimizdeki dayanıklılığı göstermektedir.
CUMHURİYET TARİHİ REKORU
Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyon 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Temmuz ayında ihracatımız en yüksek rakamıydı, Ağustos'ta da öyle oldu. İhracatımız üç aydır sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı, konjonktüre rağmen, olumsuz etkilere rağmen bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ocak-Eylül döneminde 187 milyar 464 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayda ihracatımız %0,40 artarak 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi.
Eylül'de ithalatın ihracatı karşılama oranı %82'ye yükseldi. Enerji ithalatımız bu yıl aylık ortalamada 5,2 milyar dolar oldu. İthalatımızda düşüş eğilimi devam ediyor. İthalat Eylül'de 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımız 5 milyar dolara geriledi. Cari işlemlerde denge ya da fazla görme ihtimalimiz var. Dış ticarette olumlu bir ivme var.
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