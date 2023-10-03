İşte Türkiye’nin şarj istasyonu haritası! Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklamalar

HAKİM KARARINI TEMYİZ ETTİK

Havalımanında hâkimlere x-ray ve elle arama yapılamayacağına ilişkin Danıştay 10. Dairesi'nin kararını temyiz ettiklerini ve takipçisi olacaklarını söyleyen Uraloğlu, "Biz Viyana Sözleşmesi'ne tabiyiz. Bu sözleşmede havalimanlarında bir sertifikasyon ve denetim süreci var. Bu anlamda uluslararası sözleşmeler kurallar her neyse ona uymanız lazım. 2024'te de evrensel bir denetim süreci olacak ve havalimanlarımız denetlenecek. Bu sadece bir kişinin aranıp aranmaması konusu değil, ülke havalimanlarının uluslararası akreditasyonu ile ilgili problem oluşturabilecek bir süreç" dedi.

STARLINK'E KRİTERLERİ ANLATTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SpaceX'in sahibi Elon Musk ile görüşmesinin ardından Starlink yetkililerinin Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Uraloğlu, "Görüşmelerde ortaya koyduğumuz kriterler var. O kriterlerde güvenlikten tutun da mevcut GSM operatörlerinin rekabet gücünü ortadan kaldırmamasına yönelik bazı şartlarımızı gündeme getirdik. Türkiye'nin güvenlik, ticari, teknik ve mali konudaki hassasiyetlerini de dikkate alarak, sektörde etkin rekabeti sağlayacak, kullanıcıların haklarını koruyacak tedbirleri de gözeterek yetkilendirme süreciyle ilgili süreci belirleyeceğiz" dedi.





10 GB İNTERNET BU AY DEVREDE

Üniversitedeki 3.6 milyon öğrenciye 12 ay boyunca sağlanacak 10 GB internet uygulamasının bu ay içinde devreye alınacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumumuz aracılığıyla ilgili 3 operatörden tekliflerimizi aldık, en düşük fiyat üzerinden anlaşma sağladık. Tek şartımız öğrencilerin kendi telefonunda bunu kullanması… Vergisiz telefon ve tablet konusunda da bütün şartlar tespit edildi. İkisini de bu ay içerisinde uygulamaya geçireceğiz."