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1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?

"1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1.20 faizli konut kredisi gündemde yer almaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ise ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanması beklenirken, konut da artık bir yatırım aracı olmanın dışında tutulacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.

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