10 GB ücretsiz internet nasıl alınır, ne zaman verilecek 2023? Hangi operatörlerde geçerli? Öğrencilere bedava internet paketi şartları...
Ücretsiz internet son dakika açıklamaları üniversiteli gençler tarafından araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanındaki öğrencilere yönelik önemli bir destek paketi duyurdu. Bu paket kapsamında, öğrencilere ücretsiz 10 GB internet hakkı tanınacak. İşte, haberin detayları...
Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet müjdesi! Tarih belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, A Haber'de yaptığı açıklamada ücretsiz 10 GB internet hakkıyla ilgili gündemdeki soruları yanıtladı. İşte Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
10 GB İNTERNET ŞARTLARI NELER?
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine sağlanan yardım, bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlara 12 ay süre ile ücretsiz olarak tanımlanıyor.
Başkan Erdoğan şunları söyledi;
"Bugünkü Kabine Toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar aldık. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.
Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4üne bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.
Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."
Gençler bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecek.
BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI!
Gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje. 3 tane operatörümüzden teklifleri aldık. 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlayacağız.
Bu ay başlarız. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Bizde bu ay içinde başlatmış oluruz. Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir."
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