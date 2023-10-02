10 GB ücretsiz internet nasıl alınır, ne zaman verilecek 2023? Hangi operatörlerde geçerli? Öğrencilere bedava internet paketi şartları...

Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

Gençler bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecek.