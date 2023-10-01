01 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?

Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2023
ABONE OL
Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?

"Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Bakan Yumaklı, 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteğinin öne çekildiğini belirtti ve ödemelerin ekim ayında yapılacağını açıkladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere bu yıl için Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 103 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira destek sağlanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yumaklı, ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili, "Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak ve mazot ile gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre; 2024 yılında ödenecek olan mazot ve gübre desteği ödemeleri öne çekilerek ekim ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

BAKAN YUMAKLI'NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde;

"Geçen yıl başlattığımız bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi, çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA