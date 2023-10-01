Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile Kalkınma Yolu Projesi'ni görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde yapılacak çalışmaları ve iş birliklerini değerlendirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için temaslarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz gün Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşen Bakan Uraloğlu, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye, BAE, Irak ve Katarlı yetkililerden oluşan teknik heyetin Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yapılacak çalışmaları hızlı bir şekilde neticelendirmesi ve en kısa zamanda mutabakat zaptının bakanlıklar düzeyine taşınması ele alındı.
BAE Bakanı Al Suwaidi, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında dörtlü mutabakata sıcak baktıklarını belirterek, "Biz Kalkınma Yolu Projesi'ni çok önemsiyoruz. Çünkü bu yolun Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu hattın da çok hızlı tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda her anlamda çalışacağız ve projeye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
Uraloğlu görüşmede ayrıca, BAE'li Bakan Al Suwaidi'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'de yürüttüğü projelerle alakalı bilgi verdi ve iki ülke arasında ulaştırma alanında gerçekleştirilebilecek muhtemel iş birlikleri ele alındı.
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