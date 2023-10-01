Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile Kalkınma Yolu Projesi’ni görüştü

BAE Bakanı Al Suwaidi, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında dörtlü mutabakata sıcak baktıklarını belirterek, "Biz Kalkınma Yolu Projesi'ni çok önemsiyoruz. Çünkü bu yolun Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu hattın da çok hızlı tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda her anlamda çalışacağız ve projeye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.



Uraloğlu görüşmede ayrıca, BAE'li Bakan Al Suwaidi'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'de yürüttüğü projelerle alakalı bilgi verdi ve iki ülke arasında ulaştırma alanında gerçekleştirilebilecek muhtemel iş birlikleri ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN