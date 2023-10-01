Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
"Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evlilik kredisi başvurusu ve şartları ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kapsamı merak konusu. İşte konu hakkında detaylar...
"Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evlilik aşamasında olan binlerce çift gelecek olan açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız." dedi. İşte konu hakkında detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.
Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeler de Kabine Toplantısı kararları ile kamuoyuna duyuruldu.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Başkan Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgli olarak şunları kaydetti:
''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.
Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''
YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.
2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."
Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.
Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.
Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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- Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
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