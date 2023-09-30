KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...
"Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kızılay, Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin eğitim hayatına destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği Kızılay Burs Programı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İnsani Yardım, Afet, Toplum Sağlığı gibi önemli faaliyet alanlarının yanı sıra eğitimde de büyük bir rol üstlenen Kızılay, öğrencilere umut ışığı oluyor. İşte, burs başvurusu hakkında detaylar...
2023-2024 Kızılay Burs Programı için başvuru süreci başlamış durumda. İhtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs hakkında detaylar merak konusu oluyor. İşte, başvuru ekranı ve şartları...
KIZILAY BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Kızılay burs ücreti ise 2022 yılında öğrenci başı toplamda 4.500 TL olarak ödeniyordu. Toplamda 9 ay boyunca her ay 500 lira olarak ödenen Kızılay bursu 1 öğrenci için toplamda 4.500 lira olarak ödeniyordu. Kızılay'ın 2023 yılında öğrencilere ne kadar burs ödemesi yapacağı ise henüz bilinmiyor.
YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI
Yükseköğrenim Burs Programları
Kızılay Ön Lisans Alan Burs Programı | Kızılay Lisans Alan Burs Programı
İnsani Yardım, Afet, Toplum Sağlığı başta olmak üzere Kızılay'ın diğer faaliyet alanları ile uyumlu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.
Kızılay Ön Lisans Burs Programı | Kızılay Lisans Burs Programı
Alan bursları kapsamı dışındaki tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.
KIZILAY BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Başvuru Şartları
T.C. vatandaşı ve Türkiye'de öğrenim görüyor olmak,
Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,
Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,
Ara sınıflar için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve bir eğitim öğretim yılı içerisinde 3 dersten fazla başarısız dersin olmaması,
Hazırlık sınıfı eğitimini tekrar etmiyor olmak,
Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor veya vakıf (özel) üniversitelerinde %100 burslu eğitim alıyor olmak,
Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs / kredi almıyor olmak.
Başvuru, Değerlendirme ve Seçim Süreci
Adaylar, KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi) üzerinden üyeliklerini oluşturur.
Adaylar, online burs başvuru formunu burslar hakkında genel bilgi sayfasında yer alan hususlar doğrultusunda doldurur.
KBYS tarafından kişi başı gelir düzeyi, engelli, yetim, gazilik bilgileri doğrultusunda ön değerlendirme gerçekleştirilir.
Ön değerlendirme sürecinden başarıyla geçen adaylar, gerekli belgeleri sisteme yüklemesi için SMS ve e-Posta yolu ile bilgilendirilir.
Bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen adaylara video mülakata yönelik SMS ve e-Posta ile bildirimde bulunulur.
Video mülakata katılım hakkı kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde video mülakatını gerçekleştirir ve KBYS'ye yükler.
Video mülakatını gerçekleştiren adayların değerlendirmeleri KBYS üzerinden yapılır.
Genel değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen kontenjanlara uygun olarak KBYS tarafından burs hakkı kazanan öğrenciler belirlenir.
Burs hakkı kazanan öğrencilerin bursluluk taahhütnamesini onaylaması gerekir.
Burs hakkı kazanan öğrenciler, hangi burs programı kapsamında hak kazandığı bilgisini profilinden görüntüleyebilir.
Ödemeler, Burs Miktarları ve Süreleri
Bir yıl içerisinde ortaöğrenim, ön lisans ve lisans burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, lisansüstü burs ödemeleri ise 12 ay boyunca yapılır.
İlk burs ödemeleri en geç Aralık ayında yapılır. Ödemenin Kasım ayında yapılması halinde Ekim ayının, Aralık ayında yapılması halinde ise Ekim ve Kasım aylarının bursları toplu olarak ödenir.
Kızılay Burs miktarları başvurulan yer, başvuran öğrencinin eğitim gördüğü kademe, başarı durumu, ihtiyaç seviyesi, bağışçılarımızdan gelen öncelikli talepler gibi kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kızılay Burs, temel olarak aylık verilmekle birlikte dönemlik veya tek sefere mahsus olarak da verilebilir. Kızılay Burs başvurusunda bulunan kişiler bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 2024-2025 yılından itibaren farklı kategorilerde standart burs miktarları ilan edilecektir.
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