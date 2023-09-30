KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...

Ödemeler, Burs Miktarları ve Süreleri

Bir yıl içerisinde ortaöğrenim, ön lisans ve lisans burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, lisansüstü burs ödemeleri ise 12 ay boyunca yapılır.

İlk burs ödemeleri en geç Aralık ayında yapılır. Ödemenin Kasım ayında yapılması halinde Ekim ayının, Aralık ayında yapılması halinde ise Ekim ve Kasım aylarının bursları toplu olarak ödenir.

Kızılay Burs miktarları başvurulan yer, başvuran öğrencinin eğitim gördüğü kademe, başarı durumu, ihtiyaç seviyesi, bağışçılarımızdan gelen öncelikli talepler gibi kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kızılay Burs, temel olarak aylık verilmekle birlikte dönemlik veya tek sefere mahsus olarak da verilebilir. Kızılay Burs başvurusunda bulunan kişiler bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 2024-2025 yılından itibaren farklı kategorilerde standart burs miktarları ilan edilecektir.