Borsa İstanbul’da haftalık kapanış rekoru! BIST 100 endeksi yüzde 1,41 değer kazandı

BIST 100 endeksi, güne 23,35 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.242,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.239,09, en yüksek 8.379,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 8.334,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.