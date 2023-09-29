Vergisiz telefon satışı başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenci e-Devlet telefon/bilgisayar şifresi nasıl alınır? www.turkiye.gov.tr...
Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası duyurduğu üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar desteği detayları artık netlik kazandı. Gençler, e-Devlet üzerinden alacakları özel bir şifre ile bu destekten yararlanabilecekler. İşte başvuru sürecine karşı detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örgün eğitimdeki 7 milyon üniversite öğrencisine sunduğu vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu müjde kapsamında, 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteklemesi verilecek. Bu girişim, gençlerin eğitimlerine daha fazla erişim sağlamak ve teknolojik altyapılarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.
GENÇELERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin tüm detaylar, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyuna açıklanacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin uygulama yönetmeliği yayımlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4üne bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.
Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI ŞARTLARI NELER OLACAK?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı şartlarının Bakanlık açıklaması ile netleşmesi bekleniyor.
GELİRLERE BAKILMAKSIZIN UYGULANACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak.
Aylık 10 GB bedava internet kullandırılacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olması gündemde.
BAŞKASI İÇİN TELEFON ALIMINA BTK FRENİ
Öğrencilerin vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımları da incelenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını takip edecek. Böylece, telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almasının önüne geçilecek.
KİMLER VERGİSİZ TELEFON SATIN ALABİLECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre örgün eğitimde yer alan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.
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- Vergisiz telefon satışı başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenci e-Devlet telefon/bilgisayar şifresi nasıl alınır? www.turkiye.gov.tr...
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