Vergisiz telefon satışı başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenci e-Devlet telefon/bilgisayar şifresi nasıl alınır? www.turkiye.gov.tr...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örgün eğitimdeki 7 milyon üniversite öğrencisine sunduğu vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu müjde kapsamında, 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteklemesi verilecek. Bu girişim, gençlerin eğitimlerine daha fazla erişim sağlamak ve teknolojik altyapılarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

GENÇELERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin tüm detaylar, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyuna açıklanacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin uygulama yönetmeliği yayımlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;