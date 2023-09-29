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Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, ne kadar?

"Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları vatandaşlarca merak ediliyor. TEFE-TÜFE enflasyon verileri Eylül ayında vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi Eylül enflasyon rakamları açıklama tarihlerinde. İşte konu hakkında detaylar...

"Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

YILLIK ENFLASYON NE KADAR?

Enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.

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