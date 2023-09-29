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Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan TÜBİTAK bursu müjdesi: Aylık 90 bin TL'ye yükseltildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan TÜBİTAK bursu müjdesi: Aylık 90 bin TL’ye yükseltildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek Programları'na dair önemli bir açıklama yaparak müjdeli haberi duyurdu. Bakan Kacır, "Uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarımızı 46 bin 310 TL’den 90 bin TL’ye yükselttik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) çadırında TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Muazzam bir kalabalık var. Ege'nin farklı şehirlerimizden on binlerce misafirimizi bugün bir kez daha TEKNOFEST'te ağırlayacağız. TEKNOFEST 2018'den bu yana milletimiz tarafından güçlü şekilde sahiplenildi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendi mühendislerinin, bilim insanlarının geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerine sahip çıktı. Biz de her yıl milli teknoloji hamlesi eserlerini milletimizle buluşturmanın iftiharını yaşadık. Biz de bu coşkuyu Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz.

Bugün biraz önce gençlere yönelik burs programında yeni çağrıları ilan ettik. Biz TÜBİTAK eliyle gençlerin erken yaştan itibaren araştırma sürecine dahil olmalarını arzu ediyoruz.

BAKAN KACIR'DAN BURS MÜJDESİ

TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirdiği sırada TÜBİTAK bursları ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğum bir haber var. Uluslararası lider araştırmacılar ve uluslararası genç araştırmacılar burs programlarımız kapsamında vermekte olduğumuz aylık burs tutarını güncelleme kararı aldık.

"ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarımızı 46 bin 310 TL'den 90 bin TL'ye, uluslararası genç araştırmacılar programında proje yürütücüsüne sunduğumuz burs miktarını da 36 bin 385 liradan 70 bin TL'ye güncellemiş olduk. TÜBİTAK için hayırlı olsun. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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