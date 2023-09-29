Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan TÜBİTAK bursu müjdesi: Aylık 90 bin TL’ye yükseltildi

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendi mühendislerinin, bilim insanlarının geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerine sahip çıktı. Biz de her yıl milli teknoloji hamlesi eserlerini milletimizle buluşturmanın iftiharını yaşadık. Biz de bu coşkuyu Türkiye'nin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz.