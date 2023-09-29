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TOKİ'den müjde geldi! Aylık 2.581 TL taksitle 2+1, 3+1 daire alabilirsiniz! O illerde yaşayanlar için şans kapıyı çaldı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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TOKİ’den müjde geldi! Aylık 2.581 TL taksitle 2+1, 3+1 daire alabilirsiniz! O illerde yaşayanlar için şans kapıyı çaldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Yeni projesiyle TOKİ, 2+1 ve 3+1 dairelerde yaşamak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayanlara, ayda sadece 2.581 TL taksitle ev sahibi olabilme imkanı sunuyor. İşte, detaylar...

TOKİ'den ev almak isteyenlere büyük fırsat! Ayda sadece 2.581 TL taksitle daire satışı başlıyor! TOKİ ayrıca konut ve iş yeri almak isteyenlere yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuyor. Açık artırma tarihi ise belli oldu. İşte, yeni TOKİ projesi hakkında merak edilenler...

PROJE ADI: ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ

Satış grubu: Alt Gelir

Satışa sunulan: 11

Satış türü: Kuralı satış

Başvuru tarihi: 10.10.2023 - 13.10.2023

Kura açık artırma tarihi: 20.10.2023

TOKİ 46 İLDE SATIŞ YAPACAK

TOKİ 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yeri satışını açık artırma yöntemiyle yapacak. 11 Ekim Çarşamba ve 12 Ekim Perşembe günlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER

Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

TOKİ İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK İLLER

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

TOKİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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