TOKİ’den müjde geldi! Aylık 2.581 TL taksitle 2+1, 3+1 daire alabilirsiniz! O illerde yaşayanlar için şans kapıyı çaldı

TOKİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.