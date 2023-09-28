Türk Hava Yolları ile China Eastern Havayolları arasında iş birliği
Çin'in Şangay kentinde düzenlenen uluslararası havacılık forumu North Bund Forum 2023 çerçevesinde Türk Hava Yolları ile China Eastern Havayolları arasında mutabakat anlaşması imzalandı.
Çin'in Şangay kentinde düzenlenen uluslararası havacılık forumu North Bund Forum 2023 çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY) ile China Eastern Havayolları arasında mutabakat anlaşması imzalandı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sonrası Türkiye-Çin pazarının toparlanmasının ardından China Eastern Havayolları İstanbul'a sefer düzenleme kararı aldı. Bu karar ve yapılan görüşmeler doğrultusunda China Eastern Havayolları bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Şangay-İstanbul hattında yapılacak uçuşlar, haftalık 3 frekans olarak karşılıklı icra edilecek.
Şangay'da gerçekleşen görüşmede, iki hava yolu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi mutabakatına varıldı. Bu çerçevede, iki hava yolu arasındaki mevcut Özel Prorasyon Anlaşması'nın verimliliği artırılacak.
"ÇİN PAZARINDA BÜYÜMEMİZİ SAĞLAYACAK GEREKLİ AKSİYONLARI ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin bugün sahip olduklarıyla yetinmeyen, butikten zirveye başarı yolculuğu kapsamında mevcut uçuş ağı ve iş birlikleriyle önemli bir şirket haline geldiğini belirtti.
Çin Halk Cumhuriyeti seferlerinin Şangay, Guanzo ve Pekin'de haftalık yedişer frekans olarak devam ettiğine dikkati çeken Ekşi, şöyle devam etti:
"Seferlerimize ek olarak bölgedeki ortaklarımız ile işbirliklerimiz doğrultusunda Çin pazarında büyümemizi sağlayacak gerekli aksiyonları almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla, bu bölgede sadece kendi operasyonlarımıza odaklanmayacak, her bir ortağımızın bizimle birlikte büyümesini sağlayacak tüm adımlara öncülük edeceğiz. China Eastern Havayolları ile imzaladığımız mutabakat anlaşmasının da altını çizdiği üzere Türk Hava Yolları, kapasitesinin ötesini hedefleyecek."
"TARAFLAR GELECEKTE İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR"
China Eastern Havayolları Üst Yönenitcisi (CEO) Li Yangmin ise China Eastern Havayolları'nın Şangay'dan Türkiye'ye havacılık hizmetinin açılmasının, iki ülke arasındaki ticareti ve istihdamı daha da kolaylaştıracağını anlattı.
İki hava yolu arasındaki işbirliğinin iyi bir temele sahip olduğunu kaydeden Li, "Bu mutabakatın imzalanmasıyla taraflar gelecekte işbirliğini daha da güçlendirecektir. Ortak bir gelecek için yer hizmetleri ve uçuş ağı alanlarında işbirliği yapmayı ve geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı'nın Avrupa ve Asya arasında köprü görevini üstlenmesi ile Türkiye'nin jeopolitik, turistik ve kültürel önemi daha da arttı. THY, bu değerin farkında olarak işbirliklerini bu vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor.
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