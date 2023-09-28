Türk Hava Yolları ile China Eastern Havayolları arasında iş birliği

İki hava yolu arasındaki işbirliğinin iyi bir temele sahip olduğunu kaydeden Li, "Bu mutabakatın imzalanmasıyla taraflar gelecekte işbirliğini daha da güçlendirecektir. Ortak bir gelecek için yer hizmetleri ve uçuş ağı alanlarında işbirliği yapmayı ve geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa ve Asya arasında köprü görevini üstlenmesi ile Türkiye'nin jeopolitik, turistik ve kültürel önemi daha da arttı. THY, bu değerin farkında olarak işbirliklerini bu vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor.