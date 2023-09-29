Son dakika | Ticaret Bakanlığı tüketicinin yanında! 44 firmaya 78 milyon ceza

E-ticaret hacminde gerçekleşen bu yüksek oranlı artış ile birlikte, ancak geleneksel alışverişlerde yapılabilen satıcının kimliği ile malın fiziki kontrolünün yapılmaması durumu tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerin önemi bir kat daha ortaya çıkmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile hem tüketiciler korunurken hem de düzenlemelere aykırı davranışları ile sektörde haksız rekabete neden olan ve adil rekabet şartlarını bozan firmaların neden olduğu olumsuzluklara engel olunmuştur.

Bakanlık olarak e-ticaret sektörüne ilişkin basın duyuruları, firmaların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik dağıtımlı yazılar ve kamu spotları ile yasal mevzuat ve uygulamalarına ilişkin olarak sektörde faaliyet gösteren firmalara rehberlik edilirken tüketicilerimizin de yasal haklarını öğrenme noktasında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.