Asgari ücret yeni zammı belli oldu mu, ne kadar olacak son dakika? 2024 Ocak ayında net - brüt asgari ücret tutarı...

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET...

Ağustos itibarıyla 11 bin 402 lira maaş almaya başlayan asgari ücretliler, Ocak 2024 tarihinden sonra daha yüksek bir tutar almaya başlayacaklar.

Enflasyon verilerinin baz alınarak hesaplanacağı asgari ücretle ilgili şimdilik net bir rakam ortaya çıkmazken, gündemde çeşitli tahminler yer alıyor.

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla hesaplanacak olan enflasyon farkı; asgari ücret ve memur maaşlarında hatta emekli ve sosyal yardım paralarında da etkili olacak.

Memurlar için yaklaşık yüzde 50'lik bir zam yapılması beklenirken, asgari ücretliler için beklenen yeni tutar 15 bin lira seviyesinde yer alıyor.