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Asgari ücret yeni zammı belli oldu mu, ne kadar olacak son dakika? 2024 Ocak ayında net - brüt asgari ücret tutarı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Asgari ücret yeni zammı belli oldu mu, ne kadar olacak son dakika? 2024 Ocak ayında net - brüt asgari ücret tutarı...

" 2024 Ocak asgari ücret zammı açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2024 yılına girerken, Türkiye'deki asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte, milyonların beklediği zammı ilişkin açıklamalar...

Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 34'lük asgari ücret zammının ardından, gözler artık 2024 yılına çevrildi. 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusu, milyonlarca çalışanın merak ettiği bir konu haline geldi. İşte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeler...

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.

Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET...

Ağustos itibarıyla 11 bin 402 lira maaş almaya başlayan asgari ücretliler, Ocak 2024 tarihinden sonra daha yüksek bir tutar almaya başlayacaklar.

Enflasyon verilerinin baz alınarak hesaplanacağı asgari ücretle ilgili şimdilik net bir rakam ortaya çıkmazken, gündemde çeşitli tahminler yer alıyor.

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla hesaplanacak olan enflasyon farkı; asgari ücret ve memur maaşlarında hatta emekli ve sosyal yardım paralarında da etkili olacak.

Memurlar için yaklaşık yüzde 50'lik bir zam yapılması beklenirken, asgari ücretliler için beklenen yeni tutar 15 bin lira seviyesinde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına ilişkin çalışmalara başlamadı. Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılarak 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

Konu hakkında çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak.

Eğer yüzde 30'luk zam yapılırsa asgari ücret 14822;

Yüzde 40'lık zam yapılırsa 15962,

Yüzde 50'lik zam yapılırsa net asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

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