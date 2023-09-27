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Emekliye ara zam var mı, yok mu? Emekli 2024 Ocak zammı en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK 6 aylık rakam, taban maaş...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Emekliye ara zam var mı, yok mu? Emekli 2024 Ocak zammı en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK 6 aylık rakam, taban maaş...

"Emekliye ara zam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli zammı hakkında detaylar milyonlar emeklinin gündeminde bulunuyor. 3 haftalık ara sonrasında bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantının gündeminde emekli maaşı düzenlemesi olması bekleniyor. Emekliye ara zam verilip verilmeyeceği ise diğer merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Emekliye ara zam var mı, yok mu? Emekli 2024 Ocak zammı en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler, en düşük emekli maaşının geleceği yeni tutarı merak ediyorlar. Ocak ve temmuz olmak üzere emeklilere yılda 2 kez zam alıyorlar. Ocak ayına az bir zaman kala emekli maaşı zammı gelişmeleri merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Emekli maaşı düzenlemesiyle milyoların alım gücü artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli maaşı ek zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarını sürdürürken, gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı yapılacak olan düzenlemeyle artırılacak. Ekim ayında çalışmaların tamamlanması, kasım ayında ise emekli maaşı ek zamlarının gerçekleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ek zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.

1. Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak

2. Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak 2023 öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL'ye ardından ara zam ile Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli maaşı için kümülatif (toplam) artış oranı 2023 yılı için yüzde 114'ü aştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin ve çalışanların kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı için talimat verdiğini açıkladı. Bakan Şimşek bütçe çalışmaları sonrası adım atılacağını ifade etti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YENİ SİSTEM: HEDEF ENFLASYON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memurlara verilecek zamların emeklilere de verileceği konusunda sinyali verdi. Öte yandan milyonlarca memur ve emekli için maaş hesaplarında sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurdu. Böylece ücret artışının enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 'DENGELEYİCİ' ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 'Dengeleyici bir düzenleme' olarak bilinen kademeli zam formülü de masada bulunuyor. Burada düşük maaş alan emeklilere daha yüksek zam verilmesi hedeflenecek.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı ek iyileştirme çalışmalarının tamamlandığında Başkan Erdoğan'a sunulacağını belirterek, "AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir" dedi.

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