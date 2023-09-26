BES’te kısmen ödeme dönemi başlıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

DOĞAL AFET DRUMLARINDA SÜRE ŞARTI ARANMAYACAK

Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.