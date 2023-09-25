Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekim tarihi 2023! THY Emlak Konut kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? %20 peşinat / 7 bin 500 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire!
"THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. THY Emlak Konut projesi kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin sonuçları kura çekilişi ile belirlenecek. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura sonuları isim listesi sorgulama ile detaylar...
"THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvuru süreci tamamlanmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından sıra kura çekimine geldi. İşte, THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları hakkında güncel ayrıntılar...
THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Kura çekilişi tarihinin ilgili resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
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