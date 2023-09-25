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THY kapıdan kapıya kargo hizmeti sunacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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THY kapıdan kapıya kargo hizmeti sunacak

Türk Hava Yolları, yeni iştirak şirketi THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş. ile kapıdan kapıya kargo hizmeti sunacağını duyurdu. E-ticaret sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak kurulan THY Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş., ‘Widect’ markasıyla e-ticaret lojistiği sektöründe hizmet veren kurumsal müşterileri için entegre hava kargo çözümleri sunacağı belirtildi.

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