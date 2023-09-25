Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere ne zaman, ne kadar verilecek?
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evlilik kredisi gündemden düşmüyor. Evlilik hazırlığında olan vatandaşları ilgilendiren evlilik kredisi başvuru şartları nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklama yapmıştı. İşte konu hakkında detaylar...
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere ne zaman, ne kadar verilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 150 bin TL 48 ay geri ödemesiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyenler, evlilik kredisi şartları hakkında bilgi almak istiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilecek.
Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek.
48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.
Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihine dair detaylar sıradaki Kabine Toplantısı'nda belli olması bekleniyor.
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