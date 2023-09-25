"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere ne zaman, ne kadar verilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 150 bin TL 48 ay geri ödemesiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyenler, evlilik kredisi şartları hakkında bilgi almak istiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...