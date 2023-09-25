Borsa İstanbul günü yükselişle tamamlandı! BIST 100 endeksi yüzde 3,30 değer kazandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,30 değer kazanarak günü 8.304,83 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 157,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,52 ile taş, toprak, tek gerileyen ise yüzde 0,41 ile spor oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, Conference Board tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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