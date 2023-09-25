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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri, çiftçilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot ve gübre desteği bu yıl erken ödenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tarımsal desteklerde artışa gidildi. İşte konu hakkında detaylar...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin 5 ay öne çekildiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız." demişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Yumaklı, "Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar TL tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak üzere, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek." dedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar TL'ye, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar TL'ye, su ürünleri desteğini 250,7 milyon TL'ye, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon TL'ye, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL'lik bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz. "

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