Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu 2023? Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı?
"Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin maaşlarının düzenlenmesi için talimat verdi. Bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emeklilere Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. Ara zam yanı sıra iki bakanlık bünyesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla emekliye 3. ikramiye ödemesi için hazırlık yapıldığı konusu gündeme geldi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ YATACAK MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?
Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bir de 3. ikramiye ödenmesi gündeme geldi.
Bilindiği üzere yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor.
Bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödemesi yapılacağı konuşuluyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Faruk Erdem'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.
Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Ulaşılan bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.
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