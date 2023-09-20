BES’te yeni dönem başlıyor! Şartlar netleşti: Yüzde 50’ye kadarı çekilebilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme koşulları belli oldu.

Buna göre katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise ise talep durumuna göre değişecek.