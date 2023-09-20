22 Eylül FINDIK FİYATLARI: 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

"Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon fındık fiyatları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sezon başında taban alım fiyatı 82,5 lira olarak belirlenen fındık, serbest piyasada fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. İşte güncel fiyat listesi için detaylar...