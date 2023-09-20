22 Eylül FINDIK FİYATLARI: 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!
"Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fındık hasadında son aşamaya gelen çiftçiler fiyatların ne kadar olacağını merak ediyor. TMO tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!
"Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon fındık fiyatları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sezon başında taban alım fiyatı 82,5 lira olarak belirlenen fındık, serbest piyasada fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. İşte güncel fiyat listesi için detaylar...
GÜNCEL FINDIK FİYATLARI!
SAMSUN FINDIK FİYATI
Samsun Ticaret Borsası'nın verilerine göre Samsun'da kabuklu fındık fiyatı;
En düşük 83
En yüksek 90 TL'den alıcı buluyor. Ancak vatandaşlar serbest piyasada fındık fiyatlarının 100 TL'den alıcı bulduğunu dile getirmektedir.
SAKARYA FINDIK FİYATI
Sakarya Ticaret Borsası'nın verilerine göre Sakarya'da kabuklu fındık
En düşük 76
En yüksek 90 TL'den alıcı buluyor. Ancak vatandaşlar serbest piyasada fındık fiyatlarının 100 TL'den alıcı bulduğunu dile getirmektedir.
ORDU FINDIK FİYATI
Bugün serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık 93 - 95 TL bandından işlem görüyor.
FİSKOBİRLİK
Fiskobirlik, 50 randıman Giresun Kalite Fındık için 105 lira fiyat belirlerken, 56 randıman Giresun Kalite Fındık için 117.60 lira belirledi.
Kara ve sivri fındık alım fiyatlarını da açıklayan FKB, 50 randıman 90 lira, 53 randıman 95,40 lira belirledi.
TRABZON FINDIK FİYATI
Trabzon serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 85-87 TL'dir.
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