Ek MTV’de hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti

EK MTV'NİN İKİNCİ TAKSİDİ NE ZAMAN?

Ek MTV'nin ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.