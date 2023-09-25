EK MTV iptal edildi mi, edilecek mi? İkinci taksit ödemesi ne zaman? 1. taksiti ödeyenlere para iadesi olacak mı?

GİB EK MTV İPTAL Mİ EDİLDİ 2023?

Ortaya atılan "Ek MTV ödemeleri iptal oldu" söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarınca ek motorlu taşıtlar vergisinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı görüldüğünden mükelleflerimizin doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ihdas edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. 7456 sayılı Kanunla düzenlenen EK MTV, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergidir."