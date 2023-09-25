EK MTV iptal edildi mi, edilecek mi? İkinci taksit ödemesi ne zaman? 1. taksiti ödeyenlere para iadesi olacak mı?
Ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) iptali konusu gündemde önemli bir yer tutuyor. Yılda iki kez ödenen MTV'nin, bu yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tek seferde iki kat olarak ödenmesi planlanmıştı. Ancak bu karar, vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı ve birçok kişi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edildi. Anayasa Mahkemesi, bu itirazları değerlendirmek üzere belirli bir tarih belirledi. İptal isteminin görüşüleceği tarih ise merak konusu oldu. İşte detayları...
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iptali talebi, vatandaşlar arasında önemli bir gündem maddesi olarak yer alıyor. Bu itirazları değerlendirmek üzere Anayasa Mahkemesi, 28 Eylül'de görüşecek. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
GİB EK MTV İPTAL Mİ EDİLDİ 2023?
Ortaya atılan "Ek MTV ödemeleri iptal oldu" söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın kuruluşlarınca ek motorlu taşıtlar vergisinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı görüldüğünden mükelleflerimizin doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ihdas edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. 7456 sayılı Kanunla düzenlenen EK MTV, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergidir."
EK MTV İPTAL EDİLECEK Mİ?
Ek MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği 28 Eylül Perşembe günü Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülecek. Kararın gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
EK MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Ek MTV'nin ikinci taksit ödeme tarihi 1-30 Kasım olarak belirlendi. Karar neticesinde ek MTV'nin iptal edilmesi durumunda bu taksit ödemesi yapılmayacak.
EK MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİNİ ÖDEYENLER ÜCRETLERİ GERİ ALABİLECEK Mİ?
Anayasa Mahkemesi tarafından Perşembe günü açıklanacak olan kararın ardından bu duruma ilişkin de bir açıklama yapılması bekleniyor.
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- EK MTV iptal edildi mi, edilecek mi? İkinci taksit ödemesi ne zaman? 1. taksiti ödeyenlere para iadesi olacak mı?
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